Мэй призвала Китай сильнее давить на Северную Корею

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала Китай оказать большее давление на Северную Корею для прекращения ракетных испытаний. Об этом она сказала журналистам в среду, 30 августа, по пути в Японию, где у нее запланирована встреча с премьер-министром страны Синдзо Абэ, передает Reuters.

Она подчеркнула, что КНР играет ключевую роль в «международных усилиях по предотвращению провокаций со стороны Пхеньяна». «Мы хотим убедиться, что они прекратят эти действия. Мы видим, что для этого Китаю необходимо оказать давление на Северную Корею», — сказала Мэй.

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, комментируя слова Терезы Мэй на брифинге, заявила, что варианты мирного решения проблемы Корейского полуострова «находятся в руках» КНДР, США и Южной Кореи, пишет ТАСС. «Хочу подчеркнуть, что Китай выступает за денуклеаризацию и нераспространение ядерного оружия мирными способами», — добавила она.

Когда некоторые страны «говорят о необходимости увеличения давления <...>, они полностью игнорировали путь переговоров», сказала дипломат. В связи с этим Хуа Чуньин расценила заявление британского премьера как «безответственную позицию».

Накануне, 29 августа, КНДР запустила ракету в сторону региона Тохоку в Японии. Ракета пролетела над северными районами страны и упала в Тихом океане в 1180 км к востоку от мыса Эримо на острове Хоккайдо. Японские военные попыток ее сбить не предпринимали.

Синдзо Абэ после случившегося пообещал предпринять «все необходимое» для того, чтобы защитить японских граждан.​ Главный секретарь японского кабмина Ёсихидэ Суга, в свою очередь, заявлял, что Токио предпримет в ответ «соответствующие шаги».

После того как КНДР запустила ракету, президент США Дональд Трамп заявил, что теперь «рассматривает все варианты» действий в отношении Пхеньяна. «Этот режим презирает своих соседей, всех членов ООН и минимальные стандарты приемлемого поведения в международной политике», — подчеркнул он. ​

По итогам закрытых консультаций Совет Безопасности ООН заявил, что последние ракетные испытания КНДР являются угрозой не только региону, но и всем государствам — членам ООН. «Совет Безопасности резко осуждает КНДР за ее возмутительные действия и требует, чтобы КНДР немедленно прекратила все подобные действия», — говорилось в заявлении.

В конце июля Синдзо Абэ также призывал Китай усилить давление на КНДР. К таким действиям он также призвал Россию. «Международное сообщество, начиная с Китая и России, должно серьезно отнестись к этому очевидному факту и усилить давление», — говорил премьер-министр Японии.