Мэй призвала Китай сильнее давить на Северную Корею

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала Китай оказать большее давление на Северную Корею для прекращения ракетных испытаний. Об этом она сказала журналистам в среду, 30 августа, по пути в Японию, где у нее запланирована встреча с премьер-министром страны Синдзо Абэ, передает Reuters.
Она подчеркнула, что КНР играет ключевую роль в «международных усилиях по предотвращению провокаций со стороны Пхеньяна». «Мы хотим убедиться, что они прекратят эти действия. Мы видим, что для этого Китаю необходимо оказать давление на Северную Корею», — сказала Мэй.
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, комментируя слова Терезы Мэй на брифинге, заявила, что варианты мирного решения проблемы Корейского полуострова «находятся в руках» КНДР, США и Южной Кореи, пишет ТАСС. «Хочу подчеркнуть, что Китай выступает за денуклеаризацию и нераспространение ядерного оружия мирными способами», — добавила она.
Когда некоторые страны «говорят о необходимости увеличения давления <...>, они полностью игнорировали путь переговоров», сказала дипломат. В связи с этим Хуа Чуньин расценила заявление британского премьера как «безответственную позицию».
Накануне, 29 августа, КНДР запустила ракету в сторону региона Тохоку в Японии. Ракета пролетела над северными районами страны и упала в Тихом океане в 1180 км к востоку от мыса Эримо на острове Хоккайдо. Японские военные попыток ее сбить не предпринимали.
Синдзо Абэ после случившегося пообещал предпринять «все необходимое» для того, чтобы защитить японских граждан. Главный секретарь японского кабмина Ёсихидэ Суга, в свою очередь, заявлял, что Токио предпримет в ответ «соответствующие шаги».
После того как КНДР запустила ракету, президент США Дональд Трамп заявил, что теперь «рассматривает все варианты» действий в отношении Пхеньяна. «Этот режим презирает своих соседей, всех членов ООН и минимальные стандарты приемлемого поведения в международной политике», — подчеркнул он.
По итогам закрытых консультаций Совет Безопасности ООН заявил, что последние ракетные испытания КНДР являются угрозой не только региону, но и всем государствам — членам ООН. «Совет Безопасности резко осуждает КНДР за ее возмутительные действия и требует, чтобы КНДР немедленно прекратила все подобные действия», — говорилось в заявлении.
В конце июля Синдзо Абэ также призывал Китай усилить давление на КНДР. К таким действиям он также призвал Россию. «Международное сообщество, начиная с Китая и России, должно серьезно отнестись к этому очевидному факту и усилить давление», — говорил премьер-министр Японии.