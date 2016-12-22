Блаватник стал фигурантом расследования против израильского премьера

Израильские следователи допросят миллиардера Леонарда Блаватника (​40-е место в рейтинге богатейших людей мира по версии Forbes, состояние $20 млрд) по делу против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в его возможном посредничестве при продаже национальной газеты Yedioth Ahronoth. Об этом сообщает местное издание JerusalemOnline.

По данным газеты, следователи прилетят в Великобританию и допросят Блаватника в среду, 30 августа. По версии следствия, Нетаньяху проводил переговоры с владельцем Yedioth Ahronoth Арноном Мозесом, а также выступил посредником при переговорах между Мозесом и Блаватником по продаже издания бизнесмену.

Следователи намерены узнать, имела ли место встреча Блаватника и израильского премьер-министра. Сам глава правительства Израиля, по данным JerusalemOnline, отрицает, что встреча была связана с приобретением газеты.

Премьер-министр Нетаньяху вовлечен в скандал, получивший название «case 2000». Как сообщает Haaretz, в январе появилась запись разговора премьера с владельцем газеты Yedioth Ahronoth Мозесом. На встрече обсуждалась сделка, при которой обе стороны «получили бы выгоду». Судя по частично опубликованной стенограмме, Мозес предлагал премьеру освещать его деятельность «в благоприятном свете» в обмен на закрытие издания Israel Hayom, конкурента Yedioth Ahronoth.

Премьер, по данным Haaretz, обвинял издание Мозеса в клевете. «Это систематическая клеветническая кампания против действующего премьер-министра, для того чтобы сменить правительство в Израиле. Все это ради очевидных бизнес-интересов и личной выгоды [Мозеса]», — говорил Нетаньяху.