Минюст США заподозрил менеджеров Uber в даче взяток

Министерство юстиции США инициировало «предварительное расследование» в отношении Uber, сотрудники которой, как полагает следствие, могли давать взятки чиновникам в разных странах мира, об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник.

По информации издания, правоохранители предполагают, что кто-то из руководителей Uber мог давать взятки иностранным чиновникам для того, чтобы те содействовали бизнесу компании в своем регионе. Если это подтвердится, то Uber будет признан виновным в нарушении американского законодательства в сфере борьбы с коррупцией.

В какой стране, по версии следствия, представители руководства Uber могли давать взятки, не уточняется. Не ясно также, идет речь об одном государстве или о нескольких.

В конце июня генеральный директор Uber Трэвис Каланик покинул свой пост. По словам инвесторов, его действия подвергли компанию юридическим рискам и втянули ее в скандалы, которые нанесли существенный ущерб бизнесу.

Новым гендиректором Uber стал Дара Хосровшахи, занимавший до этого пост генерального директора онлайн-туроператора Expedia. В качестве кандидатов на пост CEO Uber рассматривались также бывший глава General Electric Джеффри Иммельт и гендиректор Hewlett Packard Маргарет Уитмен, сообщала The New York Times.