В Таиланде госпитализировали россиянку с огнестрельными ранениями

В Пхукете госпитализировали россиянку Елену Харенко с огнестрельными ранениями, сообщает издание The Phuket News со ссылкой на представителя полиции.

Нападение произошло в ночь на 30 августа. «В 52-летнюю женщину дважды выстрелили, одна пуля попала в область талии, а вторая — в правую ногу», — рассказал он. Харенко госпитализировали, после того как она обратилась за помощью к соседям, уточнил он.

По словам пострадавшей, она обнаружила в своем доме двух воров, один из них выстрелил в нее, рассказал представитель полиции. «Воры взяли маленький сейф из дома, но она сказала, что внутри ничего не было», — добавил представитель полиции.

В квартире женщины полицейские обнаружили на полу две гильзы. Еще одну гильзу они нашли в саду, пишет The Phuket News.​ Сейчас правоохранители проверяют запись с камер наблюдения.

В посольстве России в Бангкоке «РИА Новости» сообщили, что полицейские из Пхукета рассказали о ситуации, однако официального полицейского рапорта о произошедшем дипмиссия не получила. «Как нам сообщили, сейчас россиянку оперируют в больнице Bangkok Phuket Hospital, у нее два огнестрельных ранения — в живот и в ногу», — рассказал агентству заведующий консульским отделом посольства Владимир Соснов. По информации следствия, преступники хотели обворовать россиянку, однако не ожидали, что она окажется дома. Увидев хозяйку, они открыли стрельбу, добавил дипломат.