«МегаФон» списал инвестиции в «Евросеть» на 15,9 млрд руб.

«МегаФон» обесценил инвестиции в «Евросеть» на сумму в 15,9 млрд руб., об этом говорится в сообщении «МегаФона» о финансовых и операционных результатах за второй квартал и первое полугодие 2017 года, поступившем в РБК.

«Обесценение представляет собой неденежную бухгалтерскую операцию, которая не повлияет на свободный денежный поток «МегаФона» и показатель OIBDA», — пояснили в «МегаФоне», отметив, что «недавние изменения на российской рынке мобильной розницы негативно повлияли на рентабельность «Евросети».

Финансовый директор «МегаФона» Геворк Вермишян напомнил, что в 2012–2013 годах компания заплатила около $1,3 млрд за «Евросеть» денежными средствами и собственными казначейскими акциями. «С тех пор произошли тектонические сдвиги в макроэкономике, покупательской активности, рубль девальвировался в два раза, ровно как и в самом секторе сотового ретейла обострилась ценовая конкуренция. Очевидно, что эти факторы повлияли на стоимость «Евросети», — объяснил Вермишян. — Мы приняли решение списать часть инвестиций с баланса до уровня справедливой стоимости половины «Евросети».

В июле «МегаФон» договорился о разделе «Евросети» со вторым владельцем компании — «ВымпелКомом» (оказывает услуги под брендом «Билайн»). «МегаФон» станет владельцем 100% ретейлера, получит бренд «Евросеть» и 1,25 млрд руб. от «ВымпелКома». Последний по условиям договоренностей получит половину из 4 тыс. салонов «Евросети».

Эти салоны «ВымпелКом» намерен перевести под свой бренд. «МегаФон» же намерен объединить оставшиеся салоны «Евросети» со «Связным». 29 августа компания подтвердила, что «рассматривает ряд вариантов стратегического развития «Евросети» и возможные сделки с некоторыми участниками рынка, в том числе с мультибрендовой мобильной розничной сетью «Связной».

Геворк Вермишян рассказал, что задача «МегаФона» — договориться таким образом, чтобы в случае консолидации актива со «Связным» произошел неденежный равнозначный обмен. «То есть, если мы вносим в компанию актив, доставшийся нам при разделении «Евросети», и получаем свою долю в объединенной компании. Закрыть сделку по «Евросети» мы планируем до конца года. Мы бы хотели, чтобы между закрытием сделки по разделу «Евросети» с «ВымпелКомом» и транзакцией по объединению активов с группой «Связной» был минимальный временной разрыв», — отметил финдиректор «МегаФона», оговорившись, что все будет зависеть от «искусства ведения переговоров и окончательного выбора направления развития актива».