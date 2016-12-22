Уоррен Баффет стал крупнейшим акционером Bank of America

Холдинговая компания Berkshire Hathaway американского инвестора Уоррена Баффета стала крупнейшим акционером Bank of America (второй по величине активов банк США, $2,187 трлн на 31 декабря 2016 года), приобретя 700 млн акций компании. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление банка.

Теперь Berkshire является крупнейшим акционером второго и третьего по величине банков США, с долей около 6,6% в Bank of Ameriсa и 10% в Wells Fargo & Cо. Как уточняет Reuters, Berkshire приобрела акции с существенной скидкой: $7,14 за бумагу против цены до закрытия торгов в $23,58.

Для оплаты Berkshire конвертировала принадлежащий компании пакет привилегированных акций Bank of America общей стоимостью $5 млрд. Привилегированные акции банка США Баффетт приобрел в августе 2011 года, в рамках той сделки миллиардер в том числе получил право приобрести 700 млн акций Bank of America по $7,14 за штуку.

Стоимость обыкновенных акций банка, имеющихся у Berkshire, после сделки составила $16,5 млрд. Таким образом Berkshire получила бумажную прибыль в $11,5 млрд, отмечает Reuters.

О намерении холдинговой компании купить акции банка Reuters сообщал в конце июня. Такое решение в Berkshire Hathaway приняли, после того как Bank of America 28 июня увеличил размер своих квартальных дивидендов на 60%.

Berkshire владеет более чем 90 предприятиями, в том числе американской страховой компанией Geico, сетью ресторанов быстрого питания Dairy Queen и трансконтинентальной железной дорогой Северной Америки BNSF Railway. ​Ее владелец Уоррен Баффет является одним из богатейших людей мира, занимая в рейтинге миллиардеров Bloomberg четвертое место.