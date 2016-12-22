Путин назвал защиту природы Севера ключевым приоритетом России

Президент Владимир Путин ​назвал защиту природы Севера, самобытной культуры и образа жизни коренных народов ключевым приоритетом России в развитии этих территорий. Об этом говорится в приветствии главы государства участникам и гостям VII международной встречи стран Арктического совета, стран-наблюдателей и зарубежной научной общественности, передает «РИА Новости».

Приветствие Путина на открытии форума зачитал секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. «Россия уделяет приоритетное внимание комплексному развитию своих северных территорий», — говорится в приветствии президента.

Путин отметил, что на Севере реализуется «долгосрочная стратегия по расширению логистической инфраструктуры», а также «создаются условия для социально-экономического и промышленного роста». «В осуществлении этих планов мы готовы к тесной кооперации со всеми заинтересованными сторонами», — подчеркивается в приветствии.

В конце июня стало известно, что правительство может в очередной раз сократить расходы на госпрограмму по развитию Арктики, создание которой курирует Минэкономразвития. По итогам двух совещаний — выездного заседания госкомиссии по развитию Арктики в порту Сабетта на Ямале и совещания под руководством премьер-министра Дмитрия Медведева, которые состоялись в середине июня, сумму расходов на развитие Арктики было решено сократить до 12 млрд руб. Об этом РБК ​рассказали два участника обоих совещаний. Они ожидают, что правительство утвердит программу до конца лета.

В середине мая Владимир Путин в разговоре с РБК заявил, что часть проектов в Арктике приходится переносить в связи с недостатком бюджетного финансирования. «Бюджетных денег никогда ни на что не хватает, но бюджетное финансирование не панацея от всех бед, не является главным инструментом экономического развития», — говорил он. Глава государства отмечал, что некоторые проекты в Арктике могут быть «сдвинуты чуть-чуть вправо».