Путин назвал защиту природы Севера ключевым приоритетом России

Президент Владимир Путин назвал защиту природы Севера, самобытной культуры и образа жизни коренных народов ключевым приоритетом России в развитии этих территорий. Об этом говорится в приветствии главы государства участникам и гостям VII международной встречи стран Арктического совета, стран-наблюдателей и зарубежной научной общественности, передает «РИА Новости».
Приветствие Путина на открытии форума зачитал секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. «Россия уделяет приоритетное внимание комплексному развитию своих северных территорий», — говорится в приветствии президента.
Путин отметил, что на Севере реализуется «долгосрочная стратегия по расширению логистической инфраструктуры», а также «создаются условия для социально-экономического и промышленного роста». «В осуществлении этих планов мы готовы к тесной кооперации со всеми заинтересованными сторонами», — подчеркивается в приветствии.
В конце июня стало известно, что правительство может в очередной раз сократить расходы на госпрограмму по развитию Арктики, создание которой курирует Минэкономразвития. По итогам двух совещаний — выездного заседания госкомиссии по развитию Арктики в порту Сабетта на Ямале и совещания под руководством премьер-министра Дмитрия Медведева, которые состоялись в середине июня, сумму расходов на развитие Арктики было решено сократить до 12 млрд руб. Об этом РБК рассказали два участника обоих совещаний. Они ожидают, что правительство утвердит программу до конца лета.
В середине мая Владимир Путин в разговоре с РБК заявил, что часть проектов в Арктике приходится переносить в связи с недостатком бюджетного финансирования. «Бюджетных денег никогда ни на что не хватает, но бюджетное финансирование не панацея от всех бед, не является главным инструментом экономического развития», — говорил он. Глава государства отмечал, что некоторые проекты в Арктике могут быть «сдвинуты чуть-чуть вправо».