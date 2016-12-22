В Краснодаре задержали еще одного подозреваемого в обстреле полицейских

В Краснодаре сотрудники правоохранительных органов задержали еще одного подозреваемого в обстреле полицейских, сообщается на сайте главного управления МВД по Краснодарскому краю.

«Мужчина попытался скрыться, но был задержан полицейскими, сопротивления оказать он не успел», — добавили в ведомстве.

Нападение на полицейских произошло 28 августа. По информации следствия, 28 августа сотрудники полиции остановили на стационарном посту ДПС машину марки Toyota Camry, в которой находились водитель и два пассажира. Во время проверки документов 21-летний водитель ударил полицейского, после чего открыл стрельбу, предположительно, из травматического пистолета по другим сотрудникам полиции.

Один из правоохранителей получил ранения головы и шеи. В ходе перестрелки один из пассажиров автомобиля сбежал, другой также попытался сбежать, однако его задержали. При этом водитель смог скрыться на своей машине. Полицейские пустились в погоню, во время которой также открыли стрельбу по нарушителю. В результате водитель попал в ДТП на пересечении улиц Атарбекова и Тургенева, после чего бросил машину и скрылся.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

«Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона сообщал, что мужчина, который открыл огонь по полицейским, является бывшим лидером ультраправой националистической группировки.



Собеседник агентства уточнял, что полицейские задержали Владислава Гмыря, который ранее «был судим за создание экстремистского сообщества и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». По словам источника, Гмыря был лидером националистической группировки «Питбуль», в ней состояли студенты краснодарских вузов и футбольные фанаты.