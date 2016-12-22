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Uber назначил нового главу компании
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Uber назначил нового главу компании
Бизнес, 06:43
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Uber назначил нового главу компании

Новым гендиректором сервиса по заказу такси Uber стал Дара Хосровшахи. Об этом говорится в официальном заявлении компании.

«Мы рады объявить, что совет директоров Uber единогласно проголосовал за то, чтобы назначить Дару Хосровшахи нашим новым генеральным директором», — говорится в сообщении. В компании отметили, что он приступит к свои обязанностям с 30 августа.

По мнению Uber, Дару является «лучшим человеком» для того, чтобы создавать продукты мирового класса.

О том, что Хосровшахи, ранее занимавший пост гендиректора онлайн-туроператора Expedia, стал новым гендиректором Uber, 28 августа сообщила газета The New York Times. По данным издания, в качестве кандидатов на пост гендиректора компании рассматривались также бывший глава General Electric Джеффри Иммельт и гендиректор Hewlett Packard Маргарет Уитмен.

Прошлы глава Uber Трэвис Каланик покинул свой пост 20 июня. Такое решение было принято после письма инвесторов, которые заявили, что руководитель компании подверг ее юридическим рискам и втянул сервис такси в скандалы.

Теги: Uber
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