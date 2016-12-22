СМИ сообщили об увеличении числа жертв урагана «Харви» до тридцати

В результате урагана «Харви» в американском штате Техас погибли 30 человек, передает The New York Times со ссылкой на местных чиновников. Ранее сообщалось о десяти погибших.

Издание отмечает, что среди жертв есть офицер полиции. Он погиб при исполнении.

Как рассказал газете главный медицинский эксперт округа Галвестон, число жертв может увеличиться.

Мэра города Хьюстон Сильвестр Тернер объявил в городе комендантский час в связи с наводнениями. Как сообщил шеф местной полиции Арт Асеведо он будет действовать с 22:00 до 5:00. Это, по словам правоохраниртеля, связано с участившемся случаями мелкого мародерства.

Ураган «Харви» обрушился на территорию США в конце августа. Его называют мощнейшим за последние 12 лет. Скорость ветра в центре урагана достигала 200–208 км/ч. Ураган мог нанести ущерб штату Техас на сумму $40 млрд. Помимо этого, ущерб от вызванных тропическим штормом наводнений оценивается в $30 млрд.

