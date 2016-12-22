Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,07 58,64 EUR Нал. 70,92 70,33 USD Бирж. 58,84 +0,40 EUR Бирж. 70,43 +0,45 USD ЦБ. 58,53 -0,01 EUR ЦБ. 70,43 +0,59 EUR/USD 1,20 +0,00 ММВБ 1989,12 +0,10% РТС 1067,58 -0,11% Brent 51,85 -0,19% DJIA 21865,37 +0,26% Nasdaq 6301,89 +0,30% FTSE 7337,43 -0,87%
СМИ сообщили об увеличении числа жертв урагана «Харви» до тридцати
Лента новостей
СМИ сообщили об увеличении числа жертв урагана «Харви» до тридцати 05:05, Общество Совбез ООН назвал угрозой всему миру последний запуск КНДР 04:14, Политика Вокзал в Лондоне эвакуировали после взрыва 04:11, Общество ФСИН запретит начальникам российских тюрем хранить деньги за рубежом 03:31, Деньги Телеканал Fox News перестанет транслироваться в Великобритании 03:23, Технологии и медиа В Rusal назвали попыткой политического давления расследование СБУ 02:35, Общество КНДР назвала последнее испытание «прелюдией» к запуску ракеты к Гуаму 01:34, Политика Депутат объяснил свою идею перенести начало учебного года 01:30, Общество Владелец банка «ФК Открытие» прокомментировал объявленную ЦБ санацию 00:38, Финансы В Госдепе рассказали о страданиях русскоязычного населения в Донбассе 00:37, Политика Подуличные киоски гарантировали московскому метро доход в 3,2 млрд руб. 00:04, Политика «Голос» призвал ужесточить наказания за фальсификацию итогов выборов 00:04, Политика Россия раскрыла в ООН только 42% своих военных расходов 00:03, Экономика Медведев выразил соболезнования близким скрипача Дмитрия Когана 29 авг, 23:53, Общество В Москве задержали открывших из BMW стрельбу на МКАД 29 авг, 23:46, Общество Стало известно место прощания со скрипачом Дмитрием Коганом 29 авг, 23:22, Общество Общественная палата назвала бесперспективным перенос начала учебного года 29 авг, 23:02, Общество Porsche представила Cayenne нового поколения 29 авг, 22:30, Авто СБУ обвинила представителей UC Rusal в уничтожении алюминиевого комбината 29 авг, 22:20, Политика «Газпром» отчитался о снижении чистой прибыли почти на 35% 29 авг, 22:10, Финансы Чемпионка US Open проиграла в первом круге 19-летней теннисистке 29 авг, 21:55, Спорт В Подмосковье предупредили о возможном введении ЧС из-за пожара на свалке 29 авг, 21:53, Общество Деньги из «мусора»: что нужно знать о высокодоходных облигациях 29 авг, 21:49, Деньги О трудовых правах должны знать все: работа – это не только обязанности 29 авг, 21:43, Партнерский материал Иранские полицейские конфисковали голубей-наркодилеров 29 авг, 21:43, Общество В Сети появилось видео посадки самолета в Адлере при смерче 29 авг, 21:40, Общество ЦБ назвал пенсионные фонды с самой низкой доходностью 29 авг, 21:27, Финансы Берлин выступил против «ледникового периода» в отношениях России и Запада 29 авг, 21:27, Политика
СМИ сообщили об увеличении числа жертв урагана «Харви» до тридцати
Общество, 05:05
0
СМИ сообщили об увеличении числа жертв урагана «Харви» до тридцати

В результате урагана «Харви» в американском штате Техас погибли 30 человек, передает The New York Times со ссылкой на местных чиновников. Ранее сообщалось о десяти погибших.

Издание отмечает, что среди жертв есть офицер полиции. Он погиб при исполнении.

Как рассказал газете главный медицинский эксперт округа Галвестон, число жертв может увеличиться.

Мэра города Хьюстон Сильвестр Тернер объявил в городе комендантский час в связи с наводнениями. Как сообщил шеф местной полиции Арт Асеведо он будет действовать с 22:00 до 5:00. Это, по словам правоохраниртеля, связано с участившемся случаями мелкого мародерства. 

Ураган «Харви» вызвал наводнение в крупнейшем городе Техаса. Фотогалерея Еще 6 фото
Фотогалерея

Ураган «Харви» обрушился на территорию США в конце августа. Его называют мощнейшим за последние 12 лет. Скорость ветра в центре урагана достигала 200–208 км/ч. Ураган мог нанести ущерб штату Техас на сумму $40 млрд. Помимо этого, ущерб от вызванных тропическим штормом наводнений оценивается в $30 млрд.
 

Теги: Техас , ураган
Главное
Совбез ООН назвал угрозой всему миру последний запуск КНДР Политика
Материалы по теме
Росгидромет не увидел связи между прогнозом и гибелью людей из-за урагана Общество
Генпрокуратура обвинила Росгидромет в ошибке прогноза урагана в Москве Общество
Reuters сообщил об утечке химического вещества в Техасе из-за урагана Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку