Вокзал в Лондоне эвакуировали после взрыва

Юстонский вокзал в Лондоне был эвакуирован из-за взрыва. Об этом сообщила пресс-служба транспортной полиции Великобритании.

По данным ведомства, взорвалась электронная сигарета, которая находилась в сумке. После эвакуации правоохранители с собаками проверили здание, чтобы убедиться в безопасности пассажиров.

В результате взрыва никто не пострадал, отметили в полиции.

Позднее ведомство сообщило, что вокзал был открыт. Однако там предупредили, что ожидаются задержки в отправлении поездов.

В Лондоне в ночь на 4 июля произошла серия терактов. Сначала фургон наехал на людей на мосту, после чего отправился в район находящегося рядом рынка. Из автомобиля вышли трое мужчин с ножами и начали нападать на людей. Все трое были застрелены полицией. В результате случившегося погибли восемь человек, еще десятки получили ранения. Полиция квалифицировала произошедшее как теракт.