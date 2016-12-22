В Rusal назвали попыткой политического давления расследование СБУ

Расследование Службы безопасности Украины (СБУ) об участии представителей российской UC Rusal в умышленном уничтожении производственного комплекса Запорожского алюминиевого комбината (ЗАлК) являются попыткой политического давления. Об этом ТАСС заявили в Rusal.

«Компания расценивает эти неправомерные действия как ответные и попытку политического давления в ответ на иск, поданный Rusal против правительства Украины в международный суд по защите инвестиций (ICSID)», — сообщил официальный представитель компании.

В СБУ во вторник, 29 августа заявили, что ЗАлК с 2006 года «целенаправленно уничтожался в интересах российских производителей металла».По мнению ведомства, в этом процессе участвовали представители российской UC Rusal и бывшее руководство предприятия.

Ущерб от деятельности UC Rusal на Запорожском комбинате в Киеве оценили в более чем $39 млн.

UC Rusal стала собственником ЗАлК в 2007 году. В 2011 году ЗАлК прекратил выпускать первичный алюминий, в 2014 году прекратился и выпуск алюминиевой катанки из привозного российского сырья. В 2015 году акции ЗАлК были изъяты у Rusal. Они перешли в собственность Фонда государственного имущества Украины.