Владелец банка «ФК Открытие» прокомментировал объявленную ЦБ санацию

Основной владелец банка «ФК Открытие» Вадим Беляев считает, что объявленная Центробанком санация финансовой организации является правильным решением. Об этом он заявил в интервью изданию The Bell.

По словам Беляева, он согласен с диагнозом ЦБ. Он отметил, что останется директором холдинговой компании «Открытие» и будет «всячески помогать ЦБ», чтобы банк «прошел этот непростой момент» в своей истории «максимально безболезненно».

ЦБ объявил о санации банка «ФК Открытие» во вторник, 29 августа. Регулятор отмечал, что банк продолжит работу в обычном режиме. По данным ЦБ, меры по повышению финансовой устойчивости «Открытия» будут реализовываться «в сотрудничестве с действующими собственниками и руководителями банка».

Регулятор объяснял, что к санации банка привели его стратегия, а также «не совсем удачная санация» банка «Траст» и покупка «Росгосстраха».

По расчетам ЦБ, оздоровление «Открытия» займет шесть-восемь месяцев.