В Москве задержали открывших из BMW стрельбу на МКАД

Столичные полицейские задержали неизвестных, которые, предположительно, открыли стрельбу на МКАД из автомобиля BMW. Об этом «Интерфаксу» сообщил сотрудник пресс-службы московского главка полиции.
По его словам, автомобиль был задержан на улице Дмитрия Ульянова в ходе плана «Перехват». В данный момент на месте работает следственно-оперативная группа, выясняются обстоятельства происшествия, отметил собеседник.
Сообщение о стрельбе на МКАД поступило в полицию вечером во вторник, 29 августа. Как рассказывали РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве, очевидцы сообщили, что слышали выстрелы. Предположительно, стрельба велась из автоматического оружия.
В сентябре 2016 года неизвестны открыл на МКАД стрельбу из автомобиля Range Rover. В Москве был объявлен план «Перехват».