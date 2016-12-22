Медведев выразил соболезнования близким скрипача Дмитрия Когана

Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным, близким и коллегам скрипача-виртуоза Дмитрия Когана, который скончался во вторник, 29 августа, на 39-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба правительства на своем официальном сайте.

Глава правительства отметил вклад, который сделал Коган для российской культуры.

«Дмитрий Павлович не только дарил музыку со сцены. Он делал все, чтобы она звучала по всей стране. Организовывал фестивали, участвовал в благотворительных акциях и искал одаренных детей, помогал им войти в прекрасный мир музыки», — подчеркнул он.

«Дмитрий Коган останется в нашей памяти не только как выдающийся музыкант, но и как представитель замечательной музыкальной династии. Звук его скрипки навсегда останется в сердцах миллионов», — говорится в телеграмме.

Также свои соболезнования в связи со смертью Дмитрия Когана выразил и министр культуры России Владимир Мединский: он назвал смерть музыканта большим потрясением.​

«Большим потрясением стала для меня новость о безвременной кончине одного из ярчайших скрипачей современности, виртуоза Дмитрия Когана», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

38-летний скрипач Дмитрий Коган скончался 29 августа. По словам ассистента музыканта Жанны Прокофьевой, он умер из-за «тяжелой болезни». Источник ТАСС, близкий к окружению Когана, уточнил, что скрипач страдал онкологическим заболеванием.

Коган с 1997 года выступал в престижных концертных залах Европы, Азии, Америки, Австралии, на Ближнем Востоке, в странах СНГ и Прибалтики. В 2010 году он получил звание «Заслуженного артиста России».