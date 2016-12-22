В Подмосковье предупредили о возможном введении ЧС из-за пожара на свалке

В Рузском городском округе ​возник пожар на полигоне твердых бытовых отходов ​«Аннино». Местные власти не исключают возможности введения режима чрезвычайной ситуации из-за распространяющегося огня, говорится в сообщении рузской администрации, поступившем в распоряжение РБК.

По словам главы Рузского городского округа Максима Тарханова, для ликвидации пожара был создан оперативный штаб. «Мной дано поручение производить тушение в круглосуточном режиме. Для тушения будем использовать грунт, имеющийся в наличии. Также ждем решения департамента строительства Москвы о включении нашего полигона в реестр для завоза грунтов. При необходимости будет введен режим ЧС», — заявил он.

В Рузе отметили, что полигон, где возник пожар, прекратил прием отходов и уже готовится к рекультивации. Распоряжение о его закрытии было принято в декабре 2016 года. Свалка на этом месте существовала с 1975 года.