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В Сети появилось видео посадки самолета в Адлере при смерче
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В Сети появилось видео посадки самолета в Адлере при смерче
Общество, 21:40
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В Сети появилось видео посадки самолета в Адлере при смерче

В районе Сочи 29 августа возникло несколько смерчей. В социальной сети «ВКонтакте» очевидцы опубликовали видео того, как на фоне смерчей идет на посадку в адлерском аэропорту пассажирский самолет.

Как сообщает портал «Кубань 24», МЧС заранее предупредило сочинцев и туристов, что 28 и 29 августа над городом могут пройти смерчи. Всего очевидцы насчитали девять смерчей над морем.

В группе «Типичный Сочи» была опубликована видеозапись, на которой видно, как на фоне смерчей в сторону адлерского аэропорта летит пассажирский лайнер. Самолет проходит на фоне сразу трех устойчивых вихревых столбов.

Как пишет «Сочи.Экспресс», из-за непогоды в аэропорту курорта было отложено девять рейсов, а некоторые прибывающие самолеты отправлены на запасной аэродром в Краснодар.

Как сообщили РБК в сочинском аэропорту, к вечеру ситуация с рейсами нормализовалась. «Днем несколько самолетов отправляли на запасные варианты, но уже к 18:00 ситуация выправилась, и сейчас все спокойно», — рассказала РБК менеджер по связям с общественностью аэропорта Сочи Анна Шалимова.

Также портал «Кубань 24» опубликовал видео формирования шести смерчей над морем вблизи города.

Видео: СКР ТВ

Ранее стало известно, что из-за дождей вблизи Красной Поляны сошел сель, который заблокировал порядка 20 машин. Эвакуацией застрявших туристов занялись спасатели.

Теги: посадка , смерч , Адлер , Погода
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