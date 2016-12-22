Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,07 58,65 EUR Нал. 70,94 70,38 USD Бирж. 58,80 +0,36 EUR Бирж. 70,44 +0,46 USD ЦБ. 58,53 -0,01 EUR ЦБ. 70,43 +0,59 EUR/USD 1,20 +0,00 ММВБ 1989,12 +0,10% РТС 1067,58 -0,11% Brent 51,98 -0,13% DJIA 21868,28 +0,27% Nasdaq 6305,07 +0,35% FTSE 7337,43 -0,87%
Иранские полицейские конфисковали голубей-наркодилеров
Лента новостей
Чемпионка US Open проиграла в первом круге 19-летней теннисистке 21:55, Спорт В Подмосковье предупредили о возможном введении ЧС из-за пожара на свалке 21:53, Общество Деньги из «мусора»: что нужно знать о высокодоходных облигациях 21:49, Деньги О трудовых правах должны знать все: работа – это не только обязанности 21:43, Партнерский материал Иранские полицейские конфисковали голубей-наркодилеров 21:43, Общество В Сети появилось видео посадки самолета в Адлере при смерче 21:40, Общество ЦБ назвал пенсионные фонды с самой низкой доходностью 21:27, Финансы Берлин выступил против «ледникового периода» в отношениях России и Запада 21:27, Политика Мацуев назвал «несправедливой» смерть скрипача Когана 21:18, Общество Полиция начала проверку информации о стрельбе на МКАД 21:13, Общество Игорь Бутман выразил соболезнования семье скрипача Дмитрия Когана 21:11, Общество ВТБ сохранит долю в банке «ФК Открытие» после его санации 21:04, Финансы С курортов Красной Поляны начали эвакуацию застрявших из-за селя туристов 20:58, Общество Победитель конкурса на популяризацию выборов запросил у ЦИКа 35 млн руб. 20:54, Политика Конюхов рассказал о планах обогнуть мир за 222 дня на весельной лодке 20:37, Общество Собянин назвал реконструкцию «Лужников» самой дешевой в мире 20:16, Спорт НПФ «Будущее» увеличил долю в «М.Видео» 20:12, Бизнес Появилось видео прохода первого судна под аркой Крымского моста 20:10, Общество Чистая прибыль «Совкомфлота» упала в 11 раз 20:03, Бизнес «Аэрофлот» увеличил прибыль в первом полугодии на 17% 19:56, Бизнес ЦБ исключил негативный эффект для банков от санации «Открытия» 19:55, Финансы ЦБ назвал сроки санации банка «ФК Открытие» 19:44, Финансы Выстрел в ногу: почему США не могут выиграть торговую войну с Китаем 19:40, Мнение Как развивалось «дело реставраторов»: хроника следствия 19:27, Общество Оздоровление по-новому: как ЦБ будет спасать банк «Открытие» 19:22, Финансы «Первый канал» подтвердил замену Малахова на Меньшову и Галкина 19:21, Общество Умер скрипач Дмитрий Коган 19:19, Общество Волкер заявил о нежелании США присоединяться к «нормандскому формату» 19:18, Политика
Иранские полицейские конфисковали голубей-наркодилеров
Общество, 21:43
0
Иранские полицейские конфисковали голубей-наркодилеров

Полиция Ирана конфисковал​а почтовых голубей, которые использовались для доставки наркотиков, сообщает иранское государственное агентство IRNA.

Как рассказали агентству, стражи порядка изъяли около 100 птиц во время рейдов в провинции Керманшах на западе Ирана. Голуби, по информации полицейских, используются для контрабанды наркотиков впервые. Запрещенные вещества, упакованные в коробочки, наркоторговцы прикрепляли к лапкам голубей. Таким образом наркотики распространялись внутри провинции.

Как рассказали агентству правоохранители, в провинции Керманшах около 50 тыс. наркоманов. Наркотическая зависимость является одной из острейших социальных проблем этого региона страны.

Парламент Ирана 13 августа постановил ограничить применение смертной казни за наркоторговлю. Отныне высшая мера будет применяться только если обвиняемый будет замешан в производстве и распространении более 2 кг героина, кокаина и амфетамина или 50 кг марихуаны и опиума. До этого подобное наказание применялось при распространении 30 г героина, кокаина и амфетамина и 5 кг марихуаны и опиума. Данные послабления помогут избежать казни около 5 тыс. наркоторговцев в возрасте от 20 до 30 лет.

Теги: Иран , наркотики , голуби
Главное
Банк России объяснил причины санации банка «ФК Открытие» Финансы
Материалы по теме
В посылке из Германии под видом детских пазлов нашли 30 кг наркотиков Общество
Власти Франции конфисковали 1,4 тонны кокаина на шедшей в Австралию яхте Общество
В Гонконге группу россиян и украинцев поймали с 32 кг героина Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку