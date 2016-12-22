Иранские полицейские конфисковали голубей-наркодилеров

Полиция Ирана конфисковал​а почтовых голубей, которые использовались для доставки наркотиков, сообщает иранское государственное агентство IRNA.

Как рассказали агентству, стражи порядка изъяли около 100 птиц во время рейдов в провинции Керманшах на западе Ирана. Голуби, по информации полицейских, используются для контрабанды наркотиков впервые. Запрещенные вещества, упакованные в коробочки, наркоторговцы прикрепляли к лапкам голубей. Таким образом наркотики распространялись внутри провинции.

Как рассказали агентству правоохранители, в провинции Керманшах около 50 тыс. наркоманов. Наркотическая зависимость является одной из острейших социальных проблем этого региона страны.

Парламент Ирана 13 августа постановил ограничить применение смертной казни за наркоторговлю. Отныне высшая мера будет применяться только если обвиняемый будет замешан в производстве и распространении более 2 кг героина, кокаина и амфетамина или 50 кг марихуаны и опиума. До этого подобное наказание применялось при распространении 30 г героина, кокаина и амфетамина и 5 кг марихуаны и опиума. Данные послабления помогут избежать казни около 5 тыс. наркоторговцев в возрасте от 20 до 30 лет.