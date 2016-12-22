Мацуев назвал «несправедливой» смерть скрипача Когана

Пианист Денис Мацуев выразил свои соболезнования в связи со смертью скрипача Дмитрия Когана. Как рассказал музыкант РБК, он испытывает «чувство несправедливости» из-за раннего ухода Когана из жизни.

«У меня шок и чувство несправедливости, ведь умирает молодой человек в расцвете сил из великого рода. Врасплох застала новость – я не знал, что страшная болезнь овладевала его. Мы вместе с ним учились, но давно не виделись», — рассказал он.

Музыкант рассказал, что несмотря на болезнь, Коган вел активную жизнь. «Несмотря на свою болезнь человек вел активную концертную деятельность и проводил много просветительских проектов. Нам будет его не хватать», — сказал Мацуев.

Скрипач Дмитрий Коган умер 29 августа в Москве. Ему было 38 лет. Перед смертью, по информации источников ТАСС, он страдал от онкозаболевания. Похороны музыканта должны пройти в субботу.