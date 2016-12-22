С курортов Красной Поляны начали эвакуацию застрявших из-за селя туристов

В районе Красной Поляны в Сочи спасатели начали эвакуацию туристов, чьи машины были заблокированы сошедшим селем. Об этом, как сообщает ​«Интерфакс», рассказал глава Краснополянского отряда «Кубань-Спас» Михаил Марвани.

По его словам, всего в тоннеле на дороге у курорта оказались заблокированы 20 машин с туристами, в которых находятся около 30 человек. В первую очередь спасатели вывозят детей. «В первую очередь с места ЧП спасатели начали эвакуировать десятерых детей. Взрослые — порядка 20 человек — остались в машинах», — рассказал он. Руководитель отряда спасателей также отметил, что не исключает нового схода селей на Красной Поляне из-за дождливой погоды.

Грязевой поток у Красной Поляны сошел 29 августа. Как сообщал портал «Кубань 24», сель накрыл одну из припаркованных рядом с комплексом машин. Видео с места селя на своей странице в Instagram опубликовали «Вести Сочи».

https://www.instagram.com/p/BYYTs6cnnGn/

В Крыму 19 августа сель сошел на виноградники винодельческого предприятия «Массандра». Часть посадок оказалась уничтожена. Всего повреждено оказалось порядка 80 га виноградников.