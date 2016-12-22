НПФ «Будущее» увеличил долю в «М.Видео»

Негосударственный пенсионный фонд «Будущее» в ходе двухэтапной сделки увеличил свою долю в компании «М.Видео» ​с 4,49 до 9,35%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на официальном портале раскрытия корпоративной информации.

В начале, 18 августа, доля «Будущего» в компании увеличилась с 4,49 до 5,95%. Позднее, 22 августа, доля была вновь увеличена до 9,35%. Соответствующие сообщения на портале были опубликованы 29 августа.

В декабре 2014 года 100% акций НПФ приобрела О1 Group Бориса Минца. К 2017 году число клиентов фонда превысило 4,5 млн, а объем пенсионных накоплений в управлении достиг 290 млрд руб.

В середине июня стало известно о возможном объединении негосударственных пенсионных фондов финансовой группы «Будущее» в составе холдинга O1 Group и НПФ под контролем концерна «Россиум» Романа Авдеева. Оценку их стоимости провел ВТБ.