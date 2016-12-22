«Аэрофлот» увеличил прибыль в первом полугодии на 17%

Чистая прибыль группы «Аэрофлот» по МСФО по итогам первого полугодия выросла с 2,46 млрд до 2,89 млрд руб., следует из сообщения компании.​

Выручка за отчетный период увеличилась на 4,9%, до 234,86 млрд руб. Операционная прибыль сократилась на 66,9%, с 23,25 млрд до 7,7 млрд руб.

За январь—июнь «Аэрофлот» перевез 23 млн пассажиров, что на 16,6% выше показателей аналогичного периода 2016 года. Как отмечает заместитель гендиректора по коммерции и финансам группы Шамиль Курмашов, слова которого приводятся в сообщении, рост пассажиропотока связан с оживлением спроса на авиаперевозки. «На фоне роста операционных показателей позитивную динамику показала выручка: основной рост связан с сегментом пассажирских перевозок», — отмечает он.

Больше всего выросла выручка от чартерных перевозок — с 7 млрд до 12,38 млрд руб. (+76,5%). Выручка от регулярных перевозок увеличилась на 4% и составила 188,4 млрд руб.

По словам Курмашова, значительное снижение долговой нагрузки и экономия на прочих неоперационных расходах позволили показать сопоставимый с первым полугодием 2016 года результат по чистой прибыли.