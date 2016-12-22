«Первый канал» подтвердил замену Малахова на Меньшову и Галкина

Вместо ушедшего Андрея Малахова передачу «Сегодня вечером» будут вести ​Юлия Меньшова и Максим Галкин. Информацию об этом, ранее полученную от источника, подтвердила директор по связям с общественностью «Первого канала» Лариса Крымова, передает ТАСС.

Крымова также подтвердила, что на канале закроется передача «Наедине со всеми», которую раньше вела Юлия Меньшова. «Меньшова сама предложила завершить проект, считая, что хорошие программы надо закрывать вовремя, пока они не успели надоесть», — рассказала Крымова. Первый выпуск передачи с новыми ведущими должен выйти на экраны в субботу, 2 сентября.

Ранее о смене ведущих РБК сообщил источник в съемочной группе программы. Съемки телепередачи с новыми ведущими начались 29 августа и должны проходить еще несколько дней.

Об уходе телеведущего Андрея Малахова с «Первого канала» стало известно 31 июля. Причиной ухода бессменного ведущего передачи «Пусть говорят», как сообщали источники, стал конфликт внутри съемочной группы. Сам Малахов в открытом письме объяснил уход желанием профессионального роста. Новым местом работы Малахова стал телеканал «Россия 1» (ВГТРК), где он начал вести передачу «Андрей Малахов. Прямой эфир».