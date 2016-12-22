Неизвестный подарил музею примитивизма в Лавале картину Руссо

Неизвестный подарил музею наивного искусства во французском городе Лавале картину одного из самых известных художников примитивизма Анри Руссо. Об этом сообщает Ouest France.

В первой половине августа неизвестный донор посетил музей и оставил в пакете картину, подписанную Руссо. В переданном пакете находились сопроводительное письмо от донора и сертификат подлинности картины, датированный 3 декабря 1995 года.

Фото: Jean-Francios Monier / AFP

«Я был разочарован тем фактом, что в музее есть только три работы Анри Руссо, уроженца Лаваля. Я пожилой человек, и у меня нет наследников. Поэтому я решил предложить вашему музею «Пейзаж с рыбаком». Я надеюсь, что это пожертвование останется анонимным…», — говорится в письме, адресованном директору музея Антуанетте Ле Фалхер.

Размер картины 32,7 на 46,8 см. На ней изображен рыбак на фоне пейзажа юго-востока Парижа, куда Анри Руссо переехал из Лаваля. Мэр Лаваля, в свою очередь, ожидает притока посетителей, если картину признают подлинной.

Анри Руссо родился в Лавале в 1844 году. У него не было художественного образования, а писать картины он начал в зрелом возрасте. Картины Руссо выставляются в Эрмитаже, Национальной галерее в Праге, Нью-Йоркском музее современного искусства и других известных музеях мира.