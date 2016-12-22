В Ярославле водитель случайно убил автостопщика за неприличный жест

В Ярославской области Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за гибели 33-летнего мужчины на дороге. По данным следствия, водитель нечаянно убил мужчину, причем поводом для конфликта стал неприличный жест.

Инцидент произошел ночью 26 августа. Мужчина, находившийся в этот момент в состоянии опьянения, попытался на улице остановить машину. С просьбой подвезти его он обратился к водителю проезжавшей в попутном направлении «ГАЗели». Им оказался 27-летний житель города Рыбинска. Водитель отказался подвезти пьяного пассажира. В ответ мужчина показал ему неприличный жест.

«Водитель остановил автомобиль, подошел к мужчине и нанес ему два удара рукой по лицу, в результате чего потерпевший упал и ударился головой о покрытие проезжей части. От полученных повреждений мужчина скончался в этот же день в больнице», — говорится в сообщении СКР.

Следствие обвинило водителя в непредумышленном убийстве. Уголовное дело против него было возбуждено по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).