Волкер заявил о нежелании США присоединяться к «нормандскому формату»

США не намерены «становиться частью «нормандского формата», заявил в интервью Deutsche Welle американский спецпредставитель по вопросам Украины Курт Волкер.

Он отметил, что США поддерживают минский процесс в «нормандском формате», но «не намерены становиться его частью или возглавлять его». «Не будет никакой отдельной сделки над головами украинцев или за спинами европейцев», — подчеркнул Волкер.

Волкер отметил, что проблема Украины в отношениях России и США для администрации президента Дональда Трампа «является основной». По словам Волкера, политика Вашингтона в отношении Украины будет считаться успешной, если будет восстановлена ее территориальная целостность.

Ранее сообщалось, что 24 августа Курт Волкер сообщил некоторые детали его встречи с помощником президента России Владиславом Сурковым по Украине. В частности, он отметил, что на прошедшей в Минске 21 августа встрече «были достигнуты некоторые договоренности». Он также подчеркнул, что на данный момент минский процесс не решает проблему безопасности Украины. В свою очередь, Сурков заявил, что в рамках встречи были предложены «свежие идеи и подходы» к решению конфликта на юго-востоке Украины, а также намечены темы для следующего обсуждения в двустороннем формате.

Встреча Суркова и Волкера была анонсирована 17 августа. По словам источника РБК, на ней должны были обсуждаться минские соглашения и их невыполнение Украиной. До этого, в начале августа глава МИД России Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном рассказал о подготовке отдельной российско-американской встречи по Украине. До назначения Волкера вопросы, касающиеся Украины, с Сурковым обсуждала помощник госсекретаря США по европейским и евразийским делам Виктория Нуланд. Нуланд встречалась с Сурковым в Москве в октябре 2016 года.