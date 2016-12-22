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Суд не стал смягчать наказание брату Навального
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Суд не стал смягчать наказание брату Навального
Приговор Навальному, 18:57
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Суд не стал смягчать наказание брату Навального

Орловский областной суд рассмотрел ходатайство Олега Навального, брата политика Алексея Навального, о замене неотбытого срока в колонии более мягким наказанием, сообщает пресс-служба суда. Смягчить приговор в суде отказались.

Олег Навальный находится в заключении с конца 2014 года. В декабре 2014 года Замоскворецкий суд приговорил его к 3,5 годам колонии по делу «Ив Роше». Его брат Алексей получил тот же срок, однако в виде условного заключения. Сразу после оглашения приговора Олег Навальный был отправлен обратно в СИЗО, откуда его доставили в колонию. С марта 2015 года он отбывает наказание в колонии №5 в Орловской области.

Защита Навального предложила суду заменить остаток его срока на более мягкое наказание. Однако суд отказался это делать, сославшись на нарушения, которые Навальный допускал во время заключения. В решении суда Навальный назван «злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания». «Имеет 13 действующих взысканий, пять из которых наложены за злостные нарушения установленного порядка отбывания наказания: хранение запрещенных предметов (сотового телефона и сим-карты, usb накопителя), отказ от работы без уважительных причин, неповиновение представителям администрации исправительного учреждения. 4 раза осужденный наказывался водворением в штрафной изолятор», — говорится в вердикте.

Кроме того, в суде отметили, что администрация колонии дала Олегу Навальному негативную характеристику. В колонии заявили, что Навальный «на мероприятия воспитательного характера... реагирует слабо, своего поведения не меняет».

Как выносили приговор братьям Навальным. Фоторепортаж Еще 13 фото
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В 2014 году суд признал Олега Навального и его брата Алексея виновными в хищении у компании «Ив Роше». При этом в ходе следствия сама французская компания «Ив Роше Восток», которая считается главным потерпевшим по делу, не заявляла никаких исковых требований. Также от нее не поступало заявлений о нанесенном в результате действий братьев Навальных ущербе.

Теги: суд , Олег Навальный
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