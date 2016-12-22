Власти Москвы опубликовали рейтинг лучших школ столицы

Московский департамент образования опубликовал рейтинг лучших средних образовательных учреждений столицы. Первое место в нем занял лицей Высшей школы экономики (ВШЭ).

2017 год стал первым, когда на вершине рейтинга оказался не лицей №1535. Он возглавлял список лучших российских школ с 2012 года, когда был создан рейтинг. В этом году он оказался на втором месте. Тройку лидеров среди московских школ замкнула школа №179 Московского института открытого образования.

Лицей НИУ ВШЭ еще в 2015 году занимал 23-е место в ежегодном рейтинге, однако уже через год подскочил на вторую строчку списка. Согласно данным с сайта лицея, он также занимает десятое место в рейтинге лучших российских школ и первое место по числу победителей заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников среди московских школ в 2017 году.