Суд закрыл заседание по избранию меры пресечения главе «БалтСтроя»

Судья Евгения Николаева приняла решение провести заседание по избранию меры пресечения директору компании «БалтСтрой» Дмитрию Сергееву в закрытом режиме, передает корреспондент РБК.

О закрытии заседания ходатайствовала адвокат Елена Васильева. Она указала, что в ходатайстве следствия и других материалах дела содержатся конфиденциальные данные о Сергееве и его родственниках, в связи с чем он опасается угроз.

Перед началом заседания Сергеев заявил, что не признает вину по новому делу.

Ранее 29 августа стало известно, что Сергеев подозревается в создании организованной преступной группы (ОПГ) и трех случаях мошенничества. По информации «Фонтанки», глава «БалтСтроя» проходит по тому же делу, в рамках которого весной 2017 года был задержан Андрей Каминов, директор ФГУП «Атэкс». Компания получила подряд на реконструкцию резиденции президента России в «Ново-Огарево».



Сергеев был задержан в Петербурге накануне, после того как Куйбышевский районный суд приговорил его к 4,5 годам условно по «делу реставраторов». Также директор «БалтСтроя» должен будет выплатить штраф в размере 800 тыс. руб. Сергеев признан виновным в хищении государственных средств. В суде уточнили, что он дал показания на других фигурантов, главным из которых является бывший заместитель министра культуры Григорий Пирумов.

Следствие считает, что возглавляемая Пирумовым группа похитила деньги, выделенные на реставрацию Новодевичьего и Иоанно-Предтеченского монастырей в Москве, Псковского драматического театра и других объектов.