Молдавия попробует внести в ООН вопрос о выводе российских войск

Молдавия планирует содействовать включению в повестку дня 72-й сессии Генассамблеи ООН вопроса под названием «Полный вывод иностранных вооруженных сил с территории Молдавии». Сообщение об этом опубликовано на сайте молдавского внешнеполитического ведомства.

О планах поднять эту тему в ООН министр иностранных дел и европейской интеграции республики Андрей Галбур сообщил на встрече с послом России в Молдавии Фаритом Мухаметшиным.

Галбур подчеркнул, что инициатива не направлена на вывод российских миротворцев из Приднестровья, которые обеспечивают безопасность в регионе.

Глава МИД Молдавии и посол обсудили вопросы, связанные с продвижением переговоров по урегулированию ситуации в Приднестровье.

В июле правительство Молдавии сообщило о планах вывести российские войска из Приднестровья. Парламент страны одобрил это. Речь в этих инициативах идет об ограниченном воинском контингенте, задействованном в охране складов с боеприпасами и вооружением в Приднестровье, которые остались в регионе с момента пребывания там бывшей 14-й российской армии.

В Москве это восприняли как «недружественный» шаг, и 25 августа для разъяснения позиции по данному вопросу в МИД России вызвали посла Молдавии в Москве Андрея Негуцу. Он направил соответствующую ноту российской стороны в Кишинев.

Президент республики Игорь Додон ​назвал действия молдавского правительства «очередным антироссийским демаршем». Он отметил, что кабмин уже дал по этому вопросу «задний ход». ​

В воскресенье, 27 августа, премьер-министр Молдавии Павел Филип сообщил о неизменности позиции Кишинева обсудить с ООН вывод из Приднестровья иностранных военных.

Российские военные находятся в Приднестровье на основании молдавско-российского соглашения от 21 июля 1992 года о прекращении вооруженного конфликта в этом регионе. Российские подразделения выполняют там функцию миротворцев и охраняют склады с вооружением и боеприпасами, которые остались с советских времен.