Федун уверен в продолжении сотрудничества «Открытия» со «Спартаком»

Владелец футбольного клуба «Спартак», основным спонсором которого является банк «ФК Открытие», Леонид Федун уверен, что запуск ЦБ процедуры санации банка не скажется на сотрудничестве финансовой организации и футбольного клуба.

«Заявление ЦБ означает, что банк «Открытие» будет функционировать в прежнем режиме. Собственники банка продолжат участие в управлении. На сотрудничестве банка и футбольного клуба «Спартак» данный факт не отразится», — заявил Федун агентству ТАСС.

В 2013 году «Спартак» и «Открытие» заключили спонсорский контракт сроком на шесть лет. В рамках этого контракта стадион «Спартака» получил название «Открытие-Арена».

29 августа ЦБ объявил о введении мер по повышению финансовой устойчивости «Открытия», реализация которых будет вестись «в сотрудничестве с действующими собственниками и руководителями банка».