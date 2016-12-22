СМИ сообщили о серии обысков в Петербурге по делу о незаконной миграции

В Санкт-Петербурге проходят обыски в квартирах и офисах подозреваемых в организации незаконной миграции, их проводят сотрудники Главного следственного управления петербургского главка МВД и Управления уголовного розыска того же ведомства. Всего проводится 11 обысков, передает издание «Фонтанка». По информации издания, следственные действия проходят у местной предпринимательницы и у гражданки Узбекистана Шерим Тураевой. Последняя уже находится под следствием, отмечает издание, за попытку дать взятку полицейскому.
В здание ГСУ петербургского главка доставлены девять человек, восемь граждан стран Средней Азии и одна местная жительница, передает издание. Мигранты не имели разрешений на работу и жили не по тем адресам, где были зарегистрированы. Жительница Петербурга подозревается в том, что создавала фиктивные юрлица и оформляла мигрантов, «имитируя, что они работают на стройках города». За последний месяц она оформила около 250 человек, пишет издание.
«Фонтанка» пишет, что полицейские намерены задержать некоторых допрошенных на двое суток.
РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
В начале августа секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что нелегальная миграция угрожает обществу и является питательной средой для терроризма. Но добиться существенного сокращения миграционных потоков в Россию властям пока не удалось, добавил он.