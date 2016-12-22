«Сургутнефтегаз» начал поставлять топливо в Южную Америку

«Сургутнефтегаз» начал поставлять нефтепродукты в Южную Америку и Азию, об этом компания сообщила в отчете по МСФО за первое полугодие 2017 года. В Южную Америку компания поставила нефтепродуктов на 6,3 млрд руб., в Азию — на 3,4 млрд руб.

Компания также начала поставки в СНГ, но продажи за полугодие составили всего 52 млн руб. Представитель компании пока не ответил на вопросы РБК.

«Сургутнефтегаз» владеет одним из крупнейших НПЗ в России — «Киришинефтеоргсинтез» («Кинеф») мощностью 20,1 млн т в городе Кириши Ленинградской области. В 2016 году НПЗ произвел 17,9 млн т нефтепродуктов. До сих пор основным рынком сбыта «Сургутнефтегаза» была Европа. В первом полугодии 2017 года компания поставила туда топливо на 154,1 млрд руб., в России было продано нефтепродуктов на 60,6 млрд руб.

В 2017 году НПЗ планирует увеличить выработку до 18,2 млн т, сообщал «Сургутнефтегаз» в годовом отчете.

Нефтепродукты в Южную Америку поставляют и другие российские компании. Например, в июле «Роснефть» и ЛУКОЙЛ выиграли тендер венесуэльской PDVSA на поставку до 12,5 млн барр. тяжелой нафты и вакуумного газойля, сообщало агентство Reuters.