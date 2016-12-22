Главы ООН и НАТО осудили новый пуск ракеты КНДР

С осуждением очередного ракетного запуска КНДР выступили генсеки ООН и НАТО Антонио Гутерриш и Йенс Столтенберг, передает Reuters. Глава ООН назвал действия Пхеньяна подрывающими безопасность в регионе.

«Этот запуск подрывает региональную безопасность, стабильность и усилия по созданию пространства для диалога», — говорится в заявлении Гутерриша.

Генсек НАТО выступил с осуждением действий КНДР на своей странице в Twitter. «Я решительно осуждаю имеющее агрессивный характер ракетное испытание Северной Кореи, в ходе которой было нарушено воздушное пространство Японии. Северная Корея должна остановить свою ракетную программу», — написал Столтенберг.

Очередной ракетный запуск Пхеньян произвел накануне, 28 августа. Северокорейская ракета нарушила воздушное пространство Японии, пролетев над северными районами страны. В связи с этим в Японии была объявлена тревога, местным жителям было рекомендовано укрыться в убежищах. Движение скоростных электропоездов было приостановлено.

Северокорейская ракета, по оценкам южнокорейских военных, пролетела около 2,7 тыс. км. В конце полета она развалилась на три части и упала в Тихом океане, в 1180 км к востоку от мыса Эримо, у берегов острова Хоккайдо.

Нарушение японской границы в ходе ракетных испытаний отразилось на фондовых рынках. Японский индекс NIKKEI после испытаний упал до четырехмесячного минимума, а фьючерсы индекса S&P 500 снизились на 0,6%.