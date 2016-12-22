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Центробанк Узбекистана анонсировал открытие первых пунктов обмена валюты
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Центробанк Узбекистана анонсировал открытие первых пунктов обмена валюты
Экономика, 17:30
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Центробанк Узбекистана анонсировал открытие первых пунктов обмена валюты

В Узбекистане появятся официальные пункты обмена валюты. Соответствующее положение было опубликовано Центробанком республики, говорится на сайте регулятора, передает ТАСС.

На момент публикации официальный сайт Центробанка республики был недоступен.

Как следует из сообщения регулятора, пишет агентство, положение «О порядке предоставления Центральным банком денежных подкреплений коммерческим банкам для покупки наличной иностранной валюты у физических лиц» вступило в силу во вторник, 29 августа.

«В данном документе установлен порядок обеспечения коммерческих банков необходимым количеством наличных денежных средств для покупки у физических лиц наличной иностранной валюты через валютно-обменные пункты, их целевого использования, сроки осуществления расчетов, перечислены разрешенные бухгалтерские проводки», — говорится в сообщении ЦБ Узбекистана.

О том, когда будут открыты первые обменные пункты и каким будет в них курс валют, не сообщается.

В Узбекистане сейчас действуют четыре курса валюты: официальный — устанавливается Национальным банком внешнеэкономической деятельности на основе назначенного Центробанком (самый низкий курс); биржевой — определяется в ходе «торгов» на Республиканской валютной бирже Узбекистана; «клиринговый» — формирующийся на товарно-сырьевой бирже. Кроме того, существует черный рынок валюты — для населения и мелких предпринимателей.

По закону до 2013 года резидент Узбекистана имел право купить наличную валюту в банках, если сумма не превышает $2 тыс. по коммерческому курсу. При этом в реальности физические лица не имели такой возможности. С февраля 2013 года правила покупки валюты в республике были изменены — банки прекратили продавать иностранную валюту наличными. Вместо этого власти страны установили «механизм продажи иностранной валюты уполномоченными банками в безналичной форме путем перевода национальной валюты с персональной пластиковой банковской карты в иностранную валюту с зачислением ее на международную платежную карту».
 

Теги: Узбекистан , обмен валюты
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