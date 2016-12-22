Во Владимирской области пенсионер обстрелял шумевших детей из пневматики

В городе Собинки Владимирской области пенсионер открыл стрельбу по детям, шумевшим во дворе под его окнами, и ранил одного из них, рассказала ТАСС старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета России (СКР) Ирина Минина.

По ее словам, 24 августа 65-летний пенсионер открыл стрельбу из пневматического ружья из своей квартиры, расположенной на третьем этаже. До этого он, выходя на балкон, неоднократно делал замечания детям. Когда его слова проигнорировали, он выстрелил не менее трех раз в детей, чтобы их «напугать». «В результате пострадал мальчик десяти лет, пуля попала в область виска, однако жизненно важных органов не задела, и его жизнь вне опасности», — рассказала Минина.

По словам представителя СКР, родителям ребенка оказывается психологическая помощь.

В июле мужчину, стрелявшего по детям в Оренбурге, приговорили к году колонии. Инцидент произошел в апреле. Мужчина, находясь в своей квартире, начал стрелять по детям из травматического карабина, так как они, по его словам, «небрежно относились к спортивной площадке». Один ребенок получил ранение щеки.