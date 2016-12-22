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В Дагестане задержали подозреваемого в нападении на полицейских на АЗС
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В Дагестане задержали подозреваемого в нападении на полицейских на АЗС
Общество, 17:28
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В Дагестане задержали подозреваемого в нападении на полицейских на АЗС

Следственное управление СКР по Дагестану сообщило о задержании подозреваемого в нападении на полицейских, которое произошло 28 августа на одной из автозаправочных станций Каспийска.

В сообщении уточняется, что речь идет о 21-летнем местном жителе. Сейчас с ним проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Нападение произошло в понедельник, 28 августа, около 9:00 на территории АЗС, расположенной по улице Махачкалинская в городе Каспийске. По версии следствия, неизвестные напали на двух сотрудников местного отдела полиции, нанеся им ножевые ранения. От полученных ранений один полицейский скончался, второго госпитализировали.

В связи с нападением республиканское управление СКР возбудило уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Ответственность за нападение позднее взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГ). Однако в Совете безопасности Дагестана поставили под сомнение это утверждение. Как заявил РБК секретарь совета Абдулмуслим Абдулмуслимов, напавшие на полицейских в Каспийске «с большей долей вероятности» к ИГ «отношения не имеют». «Все те люди, которые оттуда [из ИГ] пытаются вернуться в республику, находятся под строгим контролем МВД и ФСБ. И эта ситуация отслеживается», — сказал Абдулмуслимов.

Теги: полиция , СКР , ИГ , Дагестан , нападение
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