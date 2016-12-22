Медведев передал Минобороны часть акватории Невы

Минобороны получило на 20 лет часть акватории реки Большая Невка, это сделано «для обеспечения обороны страны и безопасности государства». Соответствующее распоряжение председателя правительства Дмитрия Медведева опубликовано 29 августа на официальном интернет-портале правовой информации. Документ датирован 25 августа.

Площадь акватории составляет 9,8 тыс. кв. м, указано в приложении к документу. Также опубликованы условия, на которых оборонное ведомство может использовать акваторию. Среди них содержание гидротехнических и других сооружений в исправном состоянии, предупреждение и ликвидация ЧС, поддержание экологической обстановки.

В документе также указываются координаты этой акватории. Петербургское издание «Фонтанка» отмечает, что координаты указывают на часть акватории на юго-западе Петроградской стороны близ крейсера «Аврора».