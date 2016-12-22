Майкл Джордан поддержал стартап Gigster

Бывший игрок НБА и самый высокооплачиваемый спортсмен в истории Майкл Джордан заинтересовался сервисом Gigster, предназначенным для разработчиков и заказчиков программного обеспечения. Бывшая звезда баскетбола вошла в пул инвесторов, вложивших в Gigster $20 млн, пишет Bloomberg.

Проект Gigster, созданный около трех лет назад, позволяет осуществлять связь между заказчиками и разработчиками программного обеспечения. Заказчик может найти на платформе исполнителей для своего проекта, создав свой аккаунт и описав идею. Разработчикам-фрилансерам, в свою очередь, сервис позволяет найти заказ и связаться с работодателем. Всего стартап собрал $32,5 млн инвестиций.

Майкл Джордан, завершивший баскетбольную карьеру в 2003 году, реализовывает себя в качестве инвестора и бизнесмена. Он является владельцем баскетбольного клуба Charlotte Hornets из Северной Каролины. Недавно он также вложился в швейцарскую компанию Sportradar, которая занимается сбором спортивной статистики.

При этом основой его состояния стал контракт с Nike в 1984 году, по которому он стал рекламным агентом компании. Его успех в этом качестве привел к тому, что был создан отдельный бренд Air Jordan, название которого повторяет кличку баскетболиста («Воздушный Джордан»).

В марте 2015 года Майкл Джордан стал первым спортсменом-миллиардером в истории по версии Forbes. В декабре 2016 года журнал также признал его самым высокооплачиваемым спортсменом в истории: по подсчетам Forbes, Джордан за свою карьеру заработал $1,7 млрд. Второе место после Джордана занял гольфист Тайгер Вудс.