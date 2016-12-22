Ростуризм предложил провести Год российского гостеприимства

Ростуризм планирует объявить 2019 год Годом российского гостеприимства, такое заявление сделал журналистам заместитель председателя общественного совета при Ростуризме Дмитрий Давыденко. Об этом сообщает «Интерфакс».



«В 1719 году Петр I издал указ об учреждении постоялых дворов, таким образом, скоро мы будет отмечать трехсотлетие этого указа. Поэтому мы хотим попросить правительство объявить 2019 год Годом российского гостеприимства», — сказал Давыденко. Он выразил надежду, что эту идею поддержат в Федеральном собрании и Общественной палате.

Давыденко также отметил, что ведомство создаст национальный рейтинг, оценивающий гостиничный и туристический бизнес. Этот рейтинг будет иметь несколько критериев: безопасность, доброжелательность, экология, доступность, безбарьерность и защита прав туристов. По словам Давыденко, два раздела рейтинга уже готовы — это средства размещения туристов в России и за ее пределами.

В начале августа туроператоры назвали главные направления отдыха в России в 2017 году. Ими стали курорты Крыма, Краснодарского и Ставропольского края. Самым посещаемым местом у россиян стал регион Большого Сочи — городская агломерация, проходящая вдоль берега Черного моря, протяженностью 105 км. Второе и третье место занимают Анапа и Геленджик. Туроператоры поставили Крым на третье-пятое места по популярности. В рейтинг самых привлекательных мест также входят Кавказские Минеральные Воды (Ставропольский край), Санкт-Петербург, Москва, Подмосковье, Туапсе, Калининград, Алтайский край и Урал.