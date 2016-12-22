В Кении начнут отправлять в тюрьму за пластиковые пакеты

Власти Кении ввели уголовное наказание за производство, продажу и использование пластиковых пакетов в стране. Нарушителям грозит до четырех лет тюремного заключения или штраф до $40 тыс. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

Таким образом в Кении хотят понизить уровень загрязнения окружающей среды. Республика присоединилась к более чем 40 странам мира, среди которых Китай, Франция, Руанда и Италия, запретивших пластиковые пакеты полностью либо частично. Некоторые из этих государств ввели налоги на производство и использование пластиковых пакетов.

Эксперт по загрязнению морской среды Хабиба эль-Хабра, работающий в Кении в рамках экологической программы ООН, заявил изданию, что пакеты, которые попадают в океан, душат морских черепах и могут попасть в желудки китов и дельфинов, из-за чего животные умирают от голода. Он отметил, что пластиковые пакеты могут разлагаться «сотни лет».

По словам эль-Хабра, страдает и скот, который в Кении пасется вблизи моря — в желудках коров находят пластиковые мешки.

Исполнительный директор Greenpeace Africa Ньери Кабебери считает, что жители Кении должны перейти на 100% многоразовые и экологичные альтернативные упаковочные материалы.

У местных предпринимателей было несколько месяцев, чтобы адаптировать бизнес к новым условиям. Крупные супермаркеты, среди которых Carrefour и Nakumatt, теперь предлагают клиентам холщовые сумки вместо пластиковых.

По оценкам программы ООН по защите окружающей среды, ежегодно в океан выбрасывается до 8 млн т пластика. К 2050 году в океанах будет больше пластика, чем рыбы, что грозит непоправимым ущербом рыболовной отрасли и туризму, уточняется в заявлении программы.