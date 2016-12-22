Группа ГАЗ вышла в прибыль в первом полугодии против убытка годом ранее

Группа ГАЗ (входит в «Базовый элемент» Олега Дерипаски) по итогам первого полугодия получила прибыль в 1,1 млрд руб. против убытка в 2,4 млрд руб. в аналогичный период 2016 года, следует из отчетности компании по МСФО, опубликованной (.zip) на сайте раскрытия корпоративной информации.
Выручка группы ГАЗ выросла на 16%, с 58,3 млрд до 67,4 млрд руб. Увеличение выручки произошло за счет роста объемов реализации техники поколения Next, говорится в сообщении компании. Продажи автомобилей «ГАЗель Next» и «ГАЗон Next» на российском рынке выросли на 29%, продажи автобусов — на 22%. Общие продажи группы ГАЗ в России в первом полугодии, по данным АЕБ, выросли на 1%.
По словам президента группы Вадима Сорокина, которые приводятся в сообщении производителя, ГАЗ показал рост финансового результата в первом полугодии, несмотря на макроэкономические факторы. «Высокая стоимость кредитов, затраты на материалы и энергоресурсы, низкая покупательная способность на рынке коммерческого транспорта не способствуют позитивной экономической динамике», — добавил он. В то же время в первом полугодии компания добилась эффекта от сокращения затрат на уровне 1,7 млрд руб.