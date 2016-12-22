В ФРГ предъявили обвинения подорвавшему автобус «Боруссии» россиянину

Правоохранительные органы Германии предъявили обвинения Сергею В., подозреваемому в совершении подрыва автобуса футбольной команды «Боруссия» в апреле. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung со ссылкой на заявление следствия.

​Расследование против Сергея В., обладающего двойным гражданством России и Германии, вело Федеральное ведомство уголовной полиции Германии (BKA). Объем собранных доказательств составил почти 70 томов. Свою вину подозреваемый не признал.

Как уже стало известно в мае, следователи исключили версию того, что подрыв автобуса был терактом. По версии следствия, организатор взрыва хотел заработать на падении стоимости акций футбольного клуба, купив заранее пут-опционы на акции Borussia Dortmund GmbH. Пут-опционы дают их владельцу право реализовать акции по фиксированной цене в течение определенного времени. Таким образом, они могут принести прибыль, если рыночная цена акций снизится. Согласно расчетам, заработать на взрыве Сергей В. смог бы, если акции клуба упали на 11%. Однако после подрыва их стоимость снизилась лишь на 4,5%.

Рассчитывая ввести в заблуждение следователей, на месте взрыва преступник оставил записку, в которой говорилось о причастности к произошедшему исламистов. Однако она была написана с грубыми грамматическими и стилистическими ошибками и не смогла убедить правоохранительные органы.

Взрыв у автобуса «Боруссии» произошел вечером 11 апреля перед матчем четвертьфинала Лиги чемпионов с «Монако». В результате ранения получил защитник «Боруссии» Марк Бартра.