Трамп допустил «все варианты» действий после ракетного пуска КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что «рассматривает все варианты» действий в связи с тем, что КНДР выпустила ракету в сторону Японии, передает CNN со ссылкой на заявление главы Белого дома.

«Мир получил последнее громкое и ясное сообщение Северной Кореи: этот режим презирает своих соседей, всех членов ООН и минимальные стандарты приемлемого поведения в международной политике», — говорится в заявлении президента США.

Трамп также заявил, что «угрозы и дестабилизирующие действия» со стороны КНДР только усиливают изоляцию Пхеньяна.

«Все варианты (дальнейших действий. — РБК) на столе», — заключил президент США.

Баллистическая ракета, запущенная КНДР в ночь на 29 августа, пролетела над северными районами японского острова Хоккайдо. Японские власти не предпринимали попыток сбить эту ракету, однако советовали местным жителям «укрыться в подвалах и убежищах».

Как уточняет агентство Yonhap со ссылкой на заявление объединенного комитета начальников штабов, «пуск снаряда неизвестного типа был произведен из района Сунан (Пхеньян) в направлении Восточного моря в 05:57 утра [по местному времени]».

Ракета распалась на три части и упала в Тихом океане в 1180 км к востоку от мыса Эримо на острове Хоккайдо, уточняло агентство Yonhap. Информации о пострадавших и материальном ущербе в результате запуска ракеты пока не поступало.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ после этого пообещал предпринять «все необходимое» для того, чтобы защитить граждан Японии.​ При этом главный секретарь японского кабмина Ёсихидэ Суга заявил, что Токио предпримет в ответ «соответствующие шаги». Кроме того, представители страны в ООН выразили КНДР протест, потребовав в связи со случившимся созыва заседания Совета Безопасности международной организации.