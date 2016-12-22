Конкурс в МГУ превысил семь человек на место

По итогам приемной кампании этого года в МГУ средний конкурс на поступление в университет превысил семь человек на место. Об этом говорится в сообщении пресс-службы учебного заведения.

В 2017 году конкурс составил 7,23 человека на место. Всего первокурсниками МГУ в 2017 году стали 10 тыс. человек. Москвичей среди них — меньшинство. Больше половины поступивших оказались иногородними. Еще 2 тыс. поступивших — иностранные граждане. В пресс-службе университета также отметили, что 2017 год станет первым для факультета космических исследований (ФКИ), на котором ведется преподавание дисциплин, связанных с космосом. В магистратуру ФКИ уже приняли 40 человек на направления «Методы и технологии дистанционного зондирования Земли»; «Интеллектуальные технологии смешанной реальности для аэрокосмических систем»; «Государственное управление в космической отрасли».

В середине августа стало известно, что МГУ вошел в топ-100 Шанхайского рейтинга университетов 2017 года. При этом по сравнению с предыдущим годом московский вуз потерял шесть позиций, заняв 93-е место. Больше ни один российский вуз в топ-100 университетов не попал.