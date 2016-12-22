Конвертоплан MV-22 Osprey совершил экстренную посадку в Японии

Американский конвертоплан MV-22 Osprey совершил экстренную посадку в аэропорту недалеко от города Кунисаки в префектуре Оита в Японии. Инцидент произошел утром во вторник, 29 августа, сообщает телеканал NHK со ссылкой на пожарную охрану.

По словам собеседника телеканала, конвертоплан экстренно сел из-за «проблемы на борту». Соответствующий сигнал в аэропорту получили за пять минут до посадки.

Причины ЧП выясняются. Информации о задымлении или пострадавших нет.

В начале августа власти Японии попросили США не совершать полеты на конвертопланах MV-22 Osprey «до выяснения причин крушения» воздушного аппарата данного типа в районе побережья Австралии.

Конвертоплан ​MV-22 Osprey ВВС США разбился на восточном побережье Австралии 6 августа. На его борту находились 26 человек. По данным телеканала Fox News, спасли 23 человека. Причины аварии летательного парата пока не названы.

Конвертоплан MV-22 Osprey — летательный аппарат с поворотными двигателями, имеющий возможности для вертикального взлета. Воздушные судна такого типа имеются на вооружении Корпуса морской пехоты и ВМС США.