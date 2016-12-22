Меркель рассказала об условиях снятия санкций с России

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала условия снятия санкций с России, об этом она рассказала на пресс-конференции в Берлине, передает Reuters.

По словам немецкого канцлера, европейские санкции будут сняты с России, когда будет устранена причина их введения — кризис на Украине.

«Вместе с президентом Франции при участии США мы занимаемся поиском решений проблем кризиса на Украине... Если Россия выполнит свою часть минских соглашений, мы исполним требование о снятии санкции с России», — заявила Меркель.

Она также отметила, что накануне о том же она заявила, выступая на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

«Мы настоятельно призываем президента Путина и президента Порошенко полностью соблюдать их обязательства, поддерживать соблюдение режима прекращения огня», — говорится в совместном заявлении глав Германии и Франции.

При этом Меркель и Макрон заявили, что в настоящее время режим прекращения огня на конфликтной территории нарушается сторонами слишком часто.

Первые антироссийские санкции были введены весной 2014 года — сначала США, а потом и Евросоюзом, это произошло, после того как Крым стал частью России. Позднее первоначальный пакет ограничительных мер был расширен в связи с началом боевых действий в Донбассе.



​В марте 2017 года Европейский совет в очередной раз продлил действие санкций на полгода, в список вошли 150 физических и 37 юридических лиц.



