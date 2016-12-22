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Прокурор попросил убрать «Молчание ягнят» из списка экстремистских статей
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Прокурор попросил убрать «Молчание ягнят» из списка экстремистских статей
Общество, 15:05
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Прокурор попросил убрать «Молчание ягнят» из списка экстремистских статей

Прокуратура просит Майкопский городской суд Адыгеи исключить статью адыгейского эколога Валерия Бриниха «Молчание ягнят» из списка экстремистских материалов, следует из письма Международной правозащитной группы «Агора», поступившего в РБК.

В 2014 году прокуратура Адыгеи добилась через суд признания экстремистской статьи директора Института региональных биологических исследований Валерия Бриниха, который описал экологические проблемы в Адыгее из-за свиноводческого комплекса.

«В начале августа суд прекратил уголовное дело об экстремизме в отношении эколога Бриниха, которого преследовали за «Молчание ягнят». При этом сам материал продолжал оставаться экстремистским. Прокуратура Адыгеи направила председателю Майкопского городского суда представление (есть в распоряжении РБК) о пересмотре судебного решения по вновь открывшимся обстоятельствам», — следует из текста Международной правозащитной группы «Агора».

Дело в отношении эколога по ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды) прекратили также по ходатайству прокуратуры. Ранее экспертиза ФСБ не нашла в материале эколога признаков возбуждения ненависти.

Старший помощник прокурора Адыгеи по взаимодействию со СМИ Ярослава Тараканова не смогла подтвердить или опровергнуть РБК информацию об обращении прокуратуры в суд с просьбой исключить статью из списка экстремистских материалов. РБК направил запрос в прокуратуру Адыгеи.

Теги: Адыгея , Экологи , борьба с экстремизмом
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