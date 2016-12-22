Тим Кук получил акции Apple на $89,2 млн в качестве бонуса

Глава Apple Inc. Тим Кук получил бонус в размере 560 тыс. акций компании общей стоимостью $89,2 млн. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документы, которые имеются в распоряжении Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Бонус был назначен ему в 2013 году, однако воспользоваться акциями он смог лишь сейчас.

В документах уточняется, что 280 тыс. акций Кук получит за выполнение поставленной цели: в течение последних трех лет доход от акций Apple должен быть выше, чем у акций двух третей фирм, входящих в расчет индекса Standard & Poor's 500. Доходность бумаг компании за последние три года составила 70,6%. Это 80-й показатель из 420 компаний указанного индекса, отмечает Bloomberg.



Накануне, 28 августа, глава Apple продал в районе 268,6 тыс. акций из указанного бонуса, выручив $43 млн.

Тим Кук возглавил Apple в августе 2011 году после отставки основателя компании Стива Джобса. В 2003 году у Джобса обнаружили рак поджелудочной железы, он умер 5 октября 2011 года. Джобсу было 56 лет.



В конце марта 2015 году Кук пообещал отдать свое состояние на благотворительность, после того как оплатит образование своему 10-летнему племяннику. На тот момент стоимость активов Кука, учитывая его долю в Apple, составляла чуть меньше $120 млн. Возглавив компанию в 2011 году, Кук получил 1 млн ограниченных акций Apple, которые на тот момент стоили $376 млн. В 2015 году их цена повысилась до $665 млн.

По данным отчета компании перед Комиссией по ценным бумагам и биржам, в 2014 году Кук заработал в корпорации $9,22 млн, в два раза больше, чем годом ранее. В качестве бонусов за прошлый фискальный год, закончившийся в сентябре, он получил $6,7 млн.