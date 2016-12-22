«Санкт-Петербург» стал основным акционером грузового терминала Пулково

Банк «Санкт-Петербург» выкупил 51% акций АО «Грузовой терминал Пулково», контролирующего крупнейший авиационный грузовой терминал на северо-западе России, говорится в сообщении банка.

В отчете банка за первое полугодие 2017 года отмечается, что акции терминала были приобретены за 595,5 млн руб. через ЗПИФ инвестиций «Венчурный проект».

В документе подчеркивается, что справедливая стоимость чистых активов, причитающихся акционерам банка, составила 480,627 млн руб.

До прихода банка «Санкт-Петербург» в капитал компании «Грузовым терминалом Пулково» владели ВТБ (40% акций), Servisair (40%) и «Ленстройжилсервис СПб» (20%), согласно последним данным «СПАРК-Интерфакс». В материалах компании не уточняется, кто из владельцев терминала продал банку «Санкт-Петербург» свою долю.